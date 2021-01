Nach der Einstufung Tschechiens als Corona-Hochrisikogebiet gelten in Sachsen nun Ausnahmen für Berufspendler aus dem Nachbarland.

Nach einer heute in Kraft getretenen Verfügung müssen sich Personen, die zur Arbeit nach Sachsen einreisen, zweimal wöchentlich auf das Coronavirus testen lassen. Der Test ist auch nach der Einreise möglich, muss aber vor Arbeitsbeginn erfolgen. Durch den Schritt soll die Funktionsfähigkeit der Betriebe in der Grenzregion sichergestellt werden.



Hochrisikogebiete wurden gestern erstmals ausgewiesen. Der Grenzwert ist in der Regel eine Wocheninzidenz von über 200 pro 100.000 Einwohner. Neben Tschechien gehören auch Spanien und Portugal dazu.



In den Niederlanden gilt wegen der hohen Zahl von Neuinfektionen ab heute eine nächtliche Ausgangssperre. Auch die Reisebeschränkungen wurden weiter verschärft.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 22.01.)

+ Neue Regeln: So setzen die Länder die Beschlüsse um (Stand 14.01.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 17.01.)

+ Termine: Wie, wann und wo kann ich mich impfen lassen? (Stand: 21.1.)

+ Biontech und Pfizer: Was über Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs bekannt ist (Stand: 14.01.)

+ Schutz: So steht es um die Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus (Stand: 06.01.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 13.01.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 06.01.)

+ Wie ist die Lage in den Krankenhäusern? (Stand: 21.01.)

+ Wirtschaft: Wie die Arbeitswelt mit den Infektionszahlen umgeht (Stand: 11.01.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 17.01.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 17.12.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 09.01.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 13.01.)

+ Großveranstaltungen: Was wird aus Olympia und der Fußball-EM? (Stand 22.01.)

+ Sport: Warum Vereine um ihre Existenz bangen (Stand 22.01.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.