In Tschechien sind die Corona-Neuinfektionen auf einem neuen Höchststand gestiegen. (dpa/ Vít Šimánek)

Binnen 24 Stunden gab es fast 22.500 bestätigte Fälle - so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Prag stieg die Sieben-Tage-Inzidenz auf 813. Am stärksten betroffen sind derzeit die östlichen Verwaltungsregionen Mährisch-Schlesien und Olomouc. Rund 6,2 Millionen der 10,7 Millionen Einwohner sind vollständig geimpft. Die tschechische Regierung will morgen über weitere Verschärfungen der Corona-Maßnahmen beraten. Als eine Option wird etwa über eine 2G-Regel für Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe nachgedacht.

Ungeimpfte Reisende müssen an der österreichischen Grenze künftig einen PCR-Test vorweisen. Antigen-Schnelltests werden ab Montag nicht mehr akzeptiert. Ausnahme gelten für Grenzpendler. Die Bundesregierung hat seit Sonntag fast ganz Österreich als Corona-Hochrisikogebiet einstuft.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 17.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.