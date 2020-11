Hotelübernachtungen für Familienbesuche an Weihnachten bleiben angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen umstritten. Mit Sachsen entschied heute ein weiteres Bundesland, Hotels und Pensionen über die Feiertage für Gäste zu öffnen, die ihre Familien besuchen wollten.

Sachsen weist bundesweit die höchste Rate an Corona-Neuinfektionen binnen sieben Tagen je 100.000 Einwohner auf. Zudem liegen dort fünf der zehn am stärksten betroffenen Landkreise. Ähnliche Entscheidungen zur Öffnung von Hotels hatten schon andere Bundesländer getroffen, unter ihnen Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Berlin. Eine Sprecherin des Berliner Senats verteidigte die Entscheidung. Besuche von Verwandten seien nicht mit touristischen Reisen gleichzusetzen, betonte sie.



Bedenken äußerte dagegen Bundeskanzlerin Merkel: In einer Video-Konferenz des CDU-Präsidiums sagte sie nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur, zwischen touristischer und privater Nutzung könne kaum unterschieden werden.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 30.11.)

+ Hohe Corona-Infektionszahlen: Ist die Orientierung am Inzidenzwert 50 richtig? (Stand 27.11.)

Test und Schutz

+ Schutz: So soll die Impfung gegen das Coronavirus organisiert werden (Stand: 20.11.)

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie? (Stand: 29.10.)

+ Wie sinnvoll sind Massentests für die ganze Bevölkerung? (Stand: 28.11.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 18.11.)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 16.11.)

+ Remdesivir und Co: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19? (Stand: 16.10.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus wei�? (Stand: 30.11.)

+ Krankenhäuser: Was der Anstieg der Corona-Infektionen für sie bedeutet (Stand: 14.11.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Wie ansteckend sind Kinder? (Stand 17.11.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 29.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 27.11.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 13.11.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.