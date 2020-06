Die Infektionswelle im Umkreis des Fleischereibetriebs Tönnies in Nordrhein-Westfalen zeigt es: Bricht irgendwo ein sogenannter Corona-Hotspot aus, werden sehr schnell Schulen und Kitas wieder geschlossen. Ist das gerechtfertigt?

Die Behörden argumentieren, mit den Schließungen wolle man die Ausbreitung des Virus eindämmen. Nicht immer gelingt das restlos: In etlichen Schulen im Umkreis von Rheda-Wiedenbrück und dort, wo Mitarbeiter der Schlachtfabrik wohnen, gibt es vermehrt Infektionsfälle.

Was sagen Eltern und Kinder?

Schülerinnen und Schüler sowie ihre Eltern stören sich teils daran, dass andere Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Ausbruchs in der Region bisher ausbleiben. Zwar hat der nordrheinwestfälische Ministerpräsident Laschet einen breiten Lockdown nicht ausgeschlossen, aber noch sind Geschäfte und Gaststätten im Umkreis des Schlachtereibetriebs offen. Die Kinder und Jugendlichen seien darüber traurig, wütend und enttäuscht, sagt die stellvertretende Vorsitzende der Kreisschulpflegschaft Gütersloh, Veronika Klas, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Auch berichteten viele Eltern von Existenzängsten, weil sie wegen des Betreuungsproblems erneut nicht arbeiten könnten.

Was sagen Experten?

Folke Brinkmann, Oberärztin für Lungenkrankheiten bei Kindern an der Universitätsklinik Bochum, hält die Schul- und Kitaschließungen im konkreten Fall für notwendig. "Wenn sich in einer Ausbruchssituation auch Kinder infiziert haben, die Schulen oder Kindertagesstätten besuchen, könnten diese potenziell viele enge und zum Teil ungeschützte Kontaktpersonen in diesem Umfeld infizieren".



Der Leiter der Sektion Infektiologie an der Kinderklinik der Uni Freiburg, Philipp Henneke, hingegen sieht keine wissenschaftlichen Gründe für die Schließungen, sondern lediglich pragmatische: "Schulen, Kindergärten und Kitas sind Kontaktpunkte von vielen Familien, die ohne direkten wirtschaftlichen Schaden schnell geschlossen werden können." Kinder sind seiner Meinung nach in der Corona-Pandemie Opfer und keineswegs Ursache des Problems. Vielmehr hätten die Ausbruchs-Ereignisse der Pandemie in allererster Linie Erwachsene betroffen - auf Schlachthöfen, in Gaststätten oder auf Kreuzfahrtschiffen.

Was sagen die vorliegenden Studien?

Auch die Forschung ist sich nicht einig, wie groß der Effekt von Schul- und Kitaschließungen ist. Gerade eben haben Wissenschaftler aus Baden-Württemberg festgestellt, dass Kinder zumindest keine Treiber für Corona-Infektionswellen sind. Hier geht es allerdings eher um die Frage, ob Kitas und Schulen wieder geöffnet werden können als darum, ob sie im Krisenfall dicht machen sollten.



Mit diesem Thema beschäftigte sich eine Studie des "Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung". Sie hält Schul- und Kitaschließungen für das wirksamste Mittel gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Den Autoren zufolge haben sie die Wachtstumsrate der bestätigten Infektionen um fast acht Prozentpunkte verringert. Kaum Wirkung zeigten der Studie zufolge dagegen die Einschränkungen in anderen Bereichen wie dem Einzelhandel, dem Gastgewerbe oder bei Friseuren und Kosmetik.



Andere Studien widersprechen dieser These. Forscher der ETH Zürich etwa kamen in ihrer Untersuchung zu dem Schluss, dass die Schließung von Restaurants und Geschäften ebenso wie von Kinos etwas bringt. Nicht so effizient seien dagegen die Schulschließungen. Für die Erhebung nutzten die Forscher Daten unter anderem aus der Schweiz, weiteren EU-Ländern sowie auch den USA und Kanada. Sie räumten ein, dass die Daten eine große "Streuung" besäßen und nur eine grobe Bewertung zuließen, wie der Tages-Anzeiger berichtete.



Die zweite, internationale Studie wurde in der Fachzeitschrift "The Lancet Child & Adolescent Health" veröffentlicht. Dort werteten die Forscher eine Reihe von Analysen aus, zum Sars-Ausbruch von 2003 ebenso wie von ersten Vorab-Analysen zur Corona-Krise. Die Forscher argumentieren unter anderem, dass Schulschließungen wirksam sind, wenn das Virus nicht sehr ansteckend ist und wenn Kinder besonders anfällig sind - wie bei der Grippe. Beides ist beim Coronavirus nicht der Fall.