Mehrere hundert Menschen haben in Berlin, Hamburg und anderen Orten gegen die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie demonstriert.

In der Hauptstadt versammelten sich nach Einschätzung der Polizei am Nachmittag rund 600 bis 800 Demonstranten. Die Polizei sprach von einem ruhigen Verlauf. Angemeldet worden waren 2.000 Teilnehmer. In mehreren Städten war am Wochenende zu sogenannten Schweigemärschen aufgerufen worden. In Hamburg nahmen daran etwa 300 Menschen teil. Rund 150 Gegendemonstranten der linken Szene protestierten am Rande der Veranstaltung. Im brandenburgischen Cottbus löste die Polizei eine Demonstration auf. Gegner der Corona-Maßnahmen hatten versucht, sich trotz eines Demonstrationsverbots zu versammeln.

Diese Nachricht wurde am 20.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.