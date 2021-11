Deutschland hat bislang an 22 andere Staaten Impfungen gegen das Coronavirus abgegeben.

Wie eine Sprecherin des Auswärtigen Amts in Berlin sagte, handelt es sich um insgesamt 18 Millionen Dosen. Zugleich kündigte sie weitere Lieferungen der Hersteller Johnson & Johnson und Biontech überwiegend an Länder in Afrika an.

Ziel ist es den Angaben zufolge, dass Deutschland in diesem Jahr mindestens 100 Millionen Impfstoffdosen abgibt.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.