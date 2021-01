Mehr Planungssicherheit, eine Notfall-Impfwirtschaft, mehr Tempo - das sind einige Forderungen, die am Wochenende an den Impfgipfel gerichtet wurden. Am Montag werden Bund, Länder und Impfstoff-Hersteller gemeinsam beraten.

Seit Wochen wird in Deutschland kontrovers über die Impfungen gegen das Corona-Virus diskutiert, darum haben das Bundeskanzleramt und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten ein Spitzentreffen am Montag vereinbart, den sogenannten Impfgipfel. Mit dabei sein werden nach Angaben des Kanzleramts auch Vertreterinnen und Vertreter von Impfstoff-Firmen und der EU-Kommission. Im Vorfeld formulierten Politik und Verbände ihre Erwartungen.

Dreyer und Schwesig: Zeitplan nötig

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer (SPD) beklagte, die Länder hätten nicht einmal für vier Wochen Lieferklarheit. "Die Mengen des Impfstoffs von Moderna sind um 20 Prozent gekürzt, die Ankündigungen von Astrazeneca stehen unter Änderungsvorbehalt. Auf dieser Basis können wir noch immer nicht verlässlich Impftermine vergeben", beklagte Dreyer in der "Bild am Sonntag". Sie forderte Planungssicherheit für die Bundesländer.



Ähnlich äußerte sich die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Schwesig (SPD): "Meine klare Erwartung an den Impfstoffgipfel ist, dass wir vom Bund einen verlässlichen Zeitplan bekommen, wann wir mit welchen Impfstoff-Lieferungen zu rechnen haben."

Söder will "Not-Impfstoffwirtschaft"

Der bayerische Ministerpräsident Söder sprach sich für eine staatliche Steuerung der Impfstoffproduktion aus. Der CSU-Politiker sagte der Zeitung "Die Welt", es gebe wegen der Corona-Pandemie eine Notlage, die die Marktwirtschaft auf längere Sicht fundamental beschädigen könne. Deshalb sollte es eine "Not-Impfstoffwirtschaft" geben, in der der Staat klare Vorgaben mache. Man brauche mehr Produktionskapazitäten und schnellere Genehmigungsverfahren. Zudem sollten die europäischen Behörden eine Zulassung auch des russischen und des chinesischen Impfstoffs prüfen.

Grüne: Koordinierungsstelle schaffen

Der Gesundheitspolitiker der Grünen, Dahmen, plädierte für die Einrichtung einer Koordinierungsstelle von Bund und Ländern. Er sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), bisher habe man die Verantwortung immer auf der kleinsten Ebene abgeladen, etwa bei Leiterinnen von Gesundheitsämtern, Pflegeheimen oder Schulen.

Städtevertreter: Mehr Tempo beim Impfen

Der Deutsche Städtetag drängt bei den Corona-Impfungen aufs Tempo. Sein Präsident Jung kritisierte, die Impfzentren stünden überwiegend leer. Hier müsse die Kampagne an Fahrt gewinnen. Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Landsberg, forderte, dass in größerem Umfang analysiert wird, ob bei einer positiven Testung bereits die mutierte Variante vorliegt.

Bundesregierung: Wohl keine konkreten Beschlüsse

Bereits am Freitag hatte sich die Bundesregierung bemüht, allzu hohe Erwartungen an das Treffen zu dämpfen. Regierungssprecher Seibert erklärte, bei dem Treffen sei nicht mit konkreten Beschlüssen zu rechnen. Ziel sei es, eine gemeinsame Informationsbasis zu schaffen.



Bis Freitag hatten in Deutschland nach Angaben des Gesundheitsministeriums rund 1,8 Millionen Menschen die erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Das entspricht 2,2 Prozent der Bevölkerung. 460.000 haben auch die zweite Dosis bekommen.

Diese Nachricht wurde am 31.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.