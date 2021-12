Coronavirus-Pandemie Corona-Impfpflicht für Einrichtungen ab März

Nach dem Bundestag hat in Berlin auch der Bundesrat Änderungen am Infektionsschutzgesetz zugestimmt. Damit greift ab Mitte März 2022 eine einrichtungsbezogene Impfpflicht. Sie gilt für Menschen, die beispielsweise in Krankenhäusern, Arztpraxen oder Pflegeheimen arbeiten. Zudem sollen künftig auch Apotheker, Zahn- und Tierärzte befristet Corona-Impfungen verabreichen dürfen.

10.12.2021