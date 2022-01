In Griechenland ist eine Impfpflicht für Über-60-Jährige in Kraft getreten. (picture alliance / dpa / Daniel Karmann)

Von der Maßnahme betroffen sind rund 300.000 Menschen. Ihre Daten sollen von der staatlichen Sozialversicherung an das Finanzamt weitergeleitet werden, das die Bußgelder eintreibt. Das Geld soll den staatlichen Krankenhäuser zugute kommen. In Griechenland sind die verabreichten Impfungen in einer Datenbank personalisiert gespeichert.

Seitdem vor sechs Wochen die Strafzahlungen angekündigt wurden, haben sich rund 217.000 über 60-Jährige impfen lassen. Damit stieg die Impfquote in dieser Altersgruppe auf 90 Prozent. Eine Impfpflicht für andere Altersgruppen schloss Regierungschef Mitsotakis dagegen mit der Begründung aus, dass es vor allem die Älteren seien, die schwer an Covid erkrankten und in Krankenhäusern behandelt werden müssten.