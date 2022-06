Österreich setzt Corona-Impfpflicht aus (Robert Jaeger/APA/dpa)

Das teilte Gesundheitsminister Rauch in Wien mit. Zur Begründung verwies er unter anderem auf den jüngsten Bericht der Impfpflichtkommission. Diese hatte im Mai die Maßnahme als "nicht erforderlich" bezeichnet. Rauch führte aus, es habe sich gezeigt, dass man so niemanden von einer Impfung überzeuge. Vielmehr hätten die Corona-Impfpflicht und die Debatte darüber in der Gesellschaft tiefe Gräben gerissen. In Zeiten von Teuerung, Ukrainekrieg und Energiekrise brauche man aber jeden Millimeter Solidarität und Zusammenhalt.

In Österreich ist die Impfpflicht als Gesetz noch gültig, sie wurde aber bereits vor Monaten per Verordnung ausgesetzt.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.