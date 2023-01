Viele Anträge auf Entschädigung sind noch unbearbeitet. (picture alliance / Bildagentur-online/Tetra-Images)

Nach einer bundesweiten Umfrage der "Welt am Sonntag" wurden bislang rund 6.000 Anträge gestellt, 253 davon von den Versorgungsämtern gebilligt und 1.808 abgelehnt. Fast 4.000 Anträge seien noch in Bearbeitung. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts wurden rund 65 Millionen Menschen in Deutschland mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft.

Als Impfschäden werden nach Recherchen der Zeitung überwiegend Herzmuskelentzündungen anerkannt, sowie Sinusvenenthrombosen, also eine seltene Form des Schlaganfalls und das Guillain-Barré-Syndrom, eine Erkrankung der Nerven. Vereinzelt geht es auch um Todesfälle.

Höhe und Umfang der Entschädigung sind abhängig vom Ausmaß des gesundheitlichen Schadens und der wirtschaftlichen Folgen. Ab einem gewissen Schädigungsgrad zahlen die Bundesländer demnach eine lebenslange Grundrente zwischen 164 und 854 Euro monatlich. Dazu übernehmen sie, wenn nötig, die Behandlungskosten und zahlen einen Berufsschadensausgleich. In Hessen etwa erhielten Menschen mit anerkanntem Impfschaden nach Angaben der Zeitung im Jahr 2021 durchschnittlich monatlich 1.395 Euro.