Der schwedisch-britische Pharmakonzern Astra-Zeneca hat offenbar ein Krisentreffen mit der EU-Kommission zu Lieferengpässen abgesagt.

Mehrere Nachrichtenagenturen berichten dies unter Berufung auf Quellen in der EU. Zuvor hatte Astra Zeneca Vorwürfe im Zusammenhang mit Lieferproblemen des Corona-Impfstoffs zurückgewiesen. Man verkaufe das Vakzin nicht anderswo, um davon zu profitieren, sagte Unternehmenschef Soriot in einem gemeinsamen Interview europäischer Zeitungen. Man habe den Impfstoff gemeinnützig entwickelt und verdiene damit kein Geld.



Soriot hob hervor, dass Astra-Zeneca seinen Liefervertrag mit Großbritannien drei Monate früher als mit der EU geschlossen habe. Auch dort habe es bei der Belieferung Anfangsprobleme gegeben. Die EU-Kommission hatte Vertreter des Konzerns zu dem nun offenbar abgesagten Treffen eingeladen, um Astrazeneca dazu zu bewegen, die vertraglich zugesicherten Mengen zu liefern.



Die Bundesärztekammer hat die Regierung und die EU-Kommission aufgefordert, den Engpass bei Impfstoffen so schnell wie möglich zu beheben. Vor allem die besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen und die Beschäftigten in Kliniken und Pflegeinrichtungen brauchten Schutz - und zwar bevor sich die hochansteckende Virusmutation weiter in Deutschland ausbreite, sagte Reinhardt der "Rheinischen Post".

