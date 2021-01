Im Streit zwischen der EU und Astrazeneca über Engpässe bei Impfstoff-Lieferungen will der schwedisch-britische Konzern den Liefervertrag offenlegen. Das bestätigte ein EU-Vertreter der Nachrichtenagentur Reuters. Allerdings habe das Unternehmen darauf bestanden, sensible Passagen des Vertragswerks zu schwärzen.

Astrazeneca hatte vergangene Woche Produktionsengpässe in einem Werk in Belgien eingeräumt und angekündigt, die der EU zugesagte Liefermenge bis Ende März nicht einhalten zu können. Laut Firmenchef Soriot sah der Vertrag nur vor, sich bis dahin um die Lieferung der entsprechenden Menge zu bemühen. Dies sieht die EU anders.



Die belgische Gesundheitsbehörde teilte mit, man habe auf Wunsch der EU-Kommission die Produktionsstätte von Astrazeneca inspiziert. Die Untersuchung solle zeigen, ob die Verzögerung tatsächlich auf ein Produktionsproblem in dem belgischen Standort zurückzuführen sei.



Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA will heute ihre Entscheidung über die Zulassung des Impfstoffs von Astrazeneca bekanntgeben.

