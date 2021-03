Nach der Europäischen Arzneimittelagentur hat auch die Ständige Impfkommission in Deutschland den weiteren Einsatz des Impfstoffs von Astra-Zeneca empfohlen.

Der Nutzen der Impfung überwiege die gegenwärtig bekannten Risiken, heißt es in einer Stellungnahme der Kommission. Alle neu hinzukommenden Daten würden umgehend geprüft.



In Frankreich soll das Vakzin von Astra-Zeneca künftig nur an über 55-Jährige verabreicht werden. Das empfahl die Gesundheitsbehörde des Landes in Paris. Grund für die Einschränkung sind Berichte über Todesfälle durch Blutgerinnsel nach Impfungen mit Astra-Zeneca. Betroffen waren vor allen Dingen Frauen zwischen 30 und 50 Jahren.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.