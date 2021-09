Die beiden Gründer des Mainzer Pharma-Unternehmens Biontech und eine ihrer Mitarbeiterinnen werden mit dem Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Preis 2022 ausgezeichnet.

Die beiden Mediziner Türeci und Sahin sowie die Biochemikerin Karikó werden damit für ihre Erforschung und Entwicklung von messenger-RNA zu präventiven und therapeutischen Zwecken geehrt, hieß es vom Stiftungsrat in Frankfurt am Main. Auch der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer basiert auf der mRNA-Forschung. Der Stiftungsrat betonte jedoch, dass die Ehrung nicht nur die Entwicklungs des Vakzins würdige. Die Preisträger hätten eine Technologie etabliert, die in Teilen der Medizin einen Paradigmenwechsel einleite.



Der Preis zählt zu den bedeutendsten Ehrungen in der medizinischen Grundlagenforschung. Er ist mit 120.000 Euro dotiert. Viele Preisträger der vergangenen Jahrzehnte bekamen später den Medizin-Nobelpreis. Der Paul Ehrlich und Ludwig Darmstädter-Preis wird seit 1952 verliehen.

