Der Impfstoffhersteller Biontech hat der EU zugesichert, trotz einer zwischenzeitlichen Produktionssenkung die für dieses Quartal zugesagte Menge an Corona-Impfstoff zu liefern.

Biontech erklärte in Mainz, man könne vom 25. Januar an zum ursprünglichen Zeitplan für die Lieferungen an die EU zurückkehren und die Produktionsmenge ab Mitte Februar erhöhen. Der Biontech-Partner Pfizer aus den USA hatte zuvor bekanntgegeben, dass die Lieferungen an Corona-Impfstoff für die EU-Staaten zwischenzeitlich gekürzt würden. Grund ist demnach ein geplanter Ausbau der Produktionskapazitäten in einem Werk in Belgien.



Bundesgesundheitsminister Spahn erwartet deshalb, dass vorübergehend eine geringere Menge an Impfstoff zur Verfügung steht. Er gehe davon aus, dass Deutschland zunächst etwas weniger davon bekomme, sagte der CDU-Politiker bei einem Facebook-Auftritt. Spahn bemängelte, Pfizer habe sehr kurzfristig über die Änderungen informiert.



Sechs EU-Staaten aus Skandiavien und dem Baltikum äußerten sich in einem gemeinsamen Brief an die Europäische Kommission tief besorgt. Die Situation sei inakzeptabel und untergrabe die Glaubwürdigkeit der Impfkampagnen, schrieben sie.



Biontech erhielt heute die Genehmigung, in seinem neuen Werk in Marburg Corona-Impfstoff herzustellen. Im ersten Halbjahr 2021 sollen dort 250 Millionen Dosen produziert werden.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 15.01.)

+ Hohe Corona-Infektionszahlen: Ist die Orientierung am Inzidenzwert 50 richtig? (Stand 05.01.)

+ Neue Regeln: So setzen die Länder die Beschlüsse um (Stand 14.01.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 26.12.)

+ Termine: Wie, wann und wo kann ich mich impfen lassen? (Stand: 9.1.)

+ Biontech und Pfizer: Was über Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs bekannt ist (Stand: 14.01.)

+ Schutz: So steht es um die Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus (Stand: 06.01.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 13.01.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 06.01.)

+ Wie ist die Lage in den Krankenhäusern? (Stand: 13.01.)

+ Wirtschaft: Wie die Arbeitswelt mit den Infektionszahlen umgeht (Stand: 11.01.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 02.01.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 17.12.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 09.01.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 24.12.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.