Die Mainzer Firma Biontech und der amerikanische Pharmakonzern Pfizer haben bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eine Notfallzulassung für ihren Corona-Impfstoff beantragt.

Das teilte Pfizer über Twitter mit. Falls es eine Genehmigung gibt, könnte die Lieferung des Impfstoffs Ende des Jahres beginnen. Zuvor hatten die beiden Firmen bekanntgegeben, dass das Vakzin einen 95-prozentigen Schutz vor der Krankheit Covid-19 biete. Es funktioniere in allen Altersgruppen ähnlich gut und zeige praktisch keine ernsten Nebenwirkungen. Bundeskanzlerin Merkel hatte gestern die Hoffnung geäußert, dass um die Jahreswende auch in Europa ein Impfstoff verfügbar ist.



Die Zahl der Corona-Neuinfektion hatte heute mit 23.648 Fällen einen neuen Höchststand erreicht. 260 Menschen starben im Zusammenhang mit der Virus-Erkrankung, die Gesamtzahl liegt damit bei 13.630. Der derzeit geltende Teil-Lockdown könnte wegen der weiterhin hohen Infektionszahlen verlängert werden. Nach Medienberichten gibt es bei den Bundesländern Überlegungen, die bis Ende des Monats begrenzten Beschränkungen bis mindestens kurz vor Weihnachten zu verlängern. Am nächsten Mittwoch wollen die Länderchefs zusammen mit Bundeskanzlerin Merkel über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise entscheiden.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.