In Deutschland soll der Corona-Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca nur noch an Menschen ab 60 Jahren verimpft werden. So lautet die Entscheidung der Gesundheitsminister nach einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Die Entscheidung sorgt für viele Fragen. Wir haben für Sie zusammengefasst, was der Beschluss für unterschiedliche Gruppen und die Impfkampagne bedeutet.

Dem Impfstopp vorangegangen war eine Stellungnahme der ständigen Impfkommission der Bundesregierung, die darin ihre Altersempfehlung für den Impfstoff geändert hatte. Hintergrund sind seltene Fälle von Thrombosen in Hirnvenen in zeitlichem Zusammenhang mit einer Impfung. Davon Betroffen davon waren vor allem jüngere Frauen.

Ist der Einsatz von AstraZeneca bei den Unter-60-jährigen ausgeschlossen?

Personen unter 60 Jahren sollen sich nach ärztlichem Ermessen und bei individueller Risikoanalyse nach sorgfältiger Aufklärung auch weiterhin mit Astrazeneca impfen lassen können. Das gilt vor allem für Hochrisikopatienten, bei denen die Gefahr eines schweren Covid-19-Verlaufs besonders hoch ist. Die betroffenen Personen sollen vom impfenden Arzt sorgfältig beraten und aufgeklärt werden, die Entscheidung liegt bei der zu impfenden Person selbst. Wenn Menschen unter 60 sich für Astrazeneca entscheiden, sollen diese Impfungen grundsätzlich in den Praxen der niedergelassenen Ärzte erfolgen.

Was passiert, wenn ich als Unter-60-Jähriger bei meiner ersten Impfung Astrazeneca erhalten habe, die zweite Impfung aber noch aussteht?

In dieser Frage soll die Ständige Impfkommission bis Ende April prüfen, ob für eine Zweitimpfung auch ein anderer Impfstoff eingesetzt werden kann. Zwischen Erst- und Zweitimpfung dürfen bei Astrazeneca maximal 12 Wochen liegen. 2,2 Millionen Menschen unter 60 haben bereits eine Erstimpfung mit dem Vakzin bekommen, die ersten Astrazeneca-Geimpften müssten spätestens Anfang Mai eine Zweitimpfung bekommen.



Auf eigenes Risiko und nach ärztlicher Beratung können unter 60-Jährige aber auch die zweite Impfung mit AstraZeneca erhalten.

Was ist, wenn ich als Unter-60-Jähriger bereits einen Termin für die Erstimpfung mit AstraZeneca habe?

Für diese Fälle entwerfen die Bundesländer eigene Verfahren. Auf der Seite von Nordrhein-Westfalens Gesundheitsministerium heißt es dazu, Impftermine, bei denen eine Verimpfung von AstraZeneca vorgesehen war, würden ab dem 1. April mit Biontech oder Moderna durchgeführt. Ausgefallene Termine sollen umgehend nachgeholt werden.



Das Gesundheitsministerium von Baden-Württemberg sieht folgende Regelung vor: In Impzfentren, in denen eine Umbuchung auf einen anderen Impfstoff möglich ist, soll eine Umbuchung direkt vor Ort vorgenommen werden. Funktioniert die Umbuchung auf einen anderen Impfstoff nicht, kann nach ärztlichem Ermessen freiwillig auch mit AstraZeneca geimpft werden. Andernfalls können die Daten für eine Warteliste erfasst werden.

Was bedeutet die Entscheidung für die Gruppe der 60 bis 69-jährigen?

Diese zahlenmäßig große Altersgruppe könnte nun früher als geplant geimpft werden. Den Bundesländern steht es jetzt frei, auch die 60 bis 69-Jährigen in die Impfkampagne mit Astrazeneca miteinzubeziehen, für die Organisation sind die einzelnen Bundesländer zuständig. Bundesgesundheitsminister Spahn rief die über-60-Jährigen auf, das Impfangebot auch wahrzunehmen.

Verzögert der Verzicht auf den Impfstoff die gesamte Impfkampagne?

Die Änderungen bei den Impfplanungen und Auswirkungen auf das Impftempo wollen Bund, Länder und Kommunen nun gemeinsam klären, heißt es in dem Beschluss. Gesundheitsminister Spahn versicherte, dass man trotz der neuen Einschränkungen wahrscheinlich weiterhin allen Erwachsenen bis Ende des Sommers ein Impfangebot werde machen können.



Der SPD-Politiker Lauterbach geht davon aus, dass die Entscheidung zum Verzicht auf das Astrazeneca-Vakzin bei unter 60-Jährigen kaum Auswirkungen auf die Impfkampagne in Deutschland haben wird.



Hinweis der Redaktion: Dieser Artikel wird auf Basis neuer Informationen fortlaufend aktualisiert.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.