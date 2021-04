In Deutschland wird der Corona-Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca nur noch Menschen ab 60 Jahren empfohlen. So lautet die Entscheidung der Gesundheitsminister nach einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Der Beschluss sorgt für viele Fragen. Wir haben für Sie zusammengefasst, was er für unterschiedliche Gruppen und die Impfkampagne bedeutet.

Vorangegangen war eine Stellungnahme der ständigen Impfkommission der Bundesregierung, die darin ihre Altersempfehlung für den Impfstoff geändert hatte. Hintergrund sind seltene Fälle von Thrombosen in Hirnvenen in zeitlichem Zusammenhang mit einer Impfung. Davon Betroffen davon waren vor allem jüngere Frauen.

Ist der Einsatz von Astrazeneca bei den unter 60-jährigen ausgeschlossen?

Impfberechtigte Personen unter 60 Jahren sollen sich nach ärztlichem Ermessen und bei individueller Risikoanalyse nach sorgfältiger Aufklärung auch weiterhin mit Astrazeneca impfen lassen können. Das gilt vor allem für Hochrisikopatienten, bei denen die Gefahr eines schweren Covid-19-Verlaufs besonders hoch ist. Die betroffenen Personen sollen vom impfenden Arzt sorgfältig beraten und aufgeklärt werden, die Entscheidung liegt bei der zu impfenden Person selbst. Wenn Menschen unter 60 sich für Astrazeneca entscheiden, sollen diese Impfungen grundsätzlich in den Praxen der niedergelassenen Ärzte erfolgen.



Allerdings sagte mittlerweile der Vizechef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Hofmeister, man empfehle den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, Astrazeneca nur bei Menschen über 60 zu verimpfen. Hofmeister begründete die Position im Interview des „Redaktionsnetzwerks Deutschland“ mit dem hohen Zeitbedarf für die Beratung und intensive Aufklärung jüngerer Patienten.

Was passiert, wenn ich als Unter-60-Jähriger bei meiner ersten Impfung Astrazeneca erhalten habe, die zweite Impfung aber noch aussteht?

In dieser Frage hieß es zunächst: Die Ständige Impfkommission solle bis Ende April prüfen, ob für eine Zweitimpfung auch ein anderer Impfstoff eingesetzt werden kann. Auf eigenes Risiko und nach ärztlicher Beratung können unter 60-Jährige aber auch die zweite Impfung mit Astrazeneca erhalten.



Aus einer überarbeiteten Empfehlung der Ständigen Impfkommission geht mittlerweile aber hervor, dass unter 60-Jährige, die eine erste Impfung mit dem Astrazeneca-Präparat bekamen, bei der zweiten ein anderes Mittel erhalten sollen. Zwar gebe es noch keine wissenschaftlichen Erkenntnisse zu Impfungen mit verschiedenen Mitteln. Bis entsprechende Daten vorlägen, werde jedoch eine Dosis eines mRNA-Impfstoffs zwölf Wochen nach der Erstimpfung empfohlen. Zu dieser Klasse gehören die Produkte von Pfizer/Biontech und von Moderna.

Was ist, wenn ich als Unter-60-Jähriger bereits einen Termin für die Erstimpfung mit Astrazeneca habe?

Für diese Fälle entwerfen die Bundesländer eigene Verfahren.



Das Gesundheitsministerium von Baden-Württemberg sieht folgende Regelung vor: In Impfzentren, in denen eine Umbuchung auf einen anderen Impfstoff möglich ist, soll diese direkt vor Ort vorgenommen werden. Funktioniert die Umbuchung auf einen anderen Impfstoff nicht, kann nach ärztlichem Ermessen freiwillig auch mit Astrazeneca geimpft werden. Andernfalls können die Daten für eine Warteliste erfasst werden.



In Berlin wurden nach Angaben der Senatsverwaltung Personen unter 60, die ihren Astrazeneca-Termin gebucht hatten, über die Absage ihrer Termine informiert, sofern sie Kontaktmöglichkeiten bei der Buchung angegeben hatten. Der vergebene Impfcode soll für alle ausgefallenen Impfungen seine Gültigkeit behalten und kann für eine nächste Buchung genutzt werden.



In Brandenburg sollen die vergebenen Impftermine für Menschen unter 60 Jahren dennoch erhalten bleiben. Die Betroffenen sollen alternativ eine Impfung mit Biontech oder Moderna erhalten. Das gilt laut der Landesregierung bis einschließlich Karsamstag, das Verfahren für die kommende Woche soll noch geklärt werden. Alle Impftermine, die am Dienstag kurzfristig abgesagt wurden, sollen schnellstmöglich nachgeholt werden. Zur Terminvereinbarung wolle das Land die Betroffenen kontaktieren, hieß es.



In Hamburg sollen die vereinbartem Impftermine stattfinden, unter 60-Jährige sollen dann den Impfstoff von Biontech bekommen.



Niedersachsens Gesundheitsministerin Behrens erklärt, man habe die Impf-Dienstleister angewiesen, keine neuen Termine mehr für unter 60-Jährige mit dem Astrazeneca-Impfstoff zu vergeben. Angesichts der angekündigten erhöhten Liefermengen des Herstellers Biontech hoffe man, dass es nicht zu allzu großen Verzögerungen im Impffortgang komme.



Laut dem hessischen Innenministerium müssen in dem Bundesland keine Impftermine für unter 60-Jährige abgesagt werden, die das Präparat von Astrazeneca erhalten sollten. Stattdessen werden die Betroffenen bei dem Termin mit Biontech oder Moderna geimpft, vorausgesetzt die zugesagten Lieferungen kommen wie angekündigt an.



In Mecklenburg-Vorpommern sollen möglichst alle vereinbarten Impftermine erhalten bleiben. Dort wo Astrazeneca für unter 60-Jährige vorgesehen war, werden diese nun auf Biontech/Pfizer oder Moderna umgebucht.



In Rheinland-Pfalz werden die Astrazeneca-Impftermine für unter 60-Jährige storniert und sollen zeitnah neu vergeben werden. Laut Gesundheitsministerium sollen bis Ende April alle Betroffenen einen neuen Impftermin erhalten. Dazu werden sie von den zuständigen Stellen kontaktiert und müssen nichts selbst veranlassen.



Auf der Internetseite von Nordrhein-Westfalens Gesundheitsministerium heißt es, Impftermine für unter 60-Jährige, bei denen eine Verimpfung von Astrazeneca vorgesehen war, würden ab dem 1. April mit Biontech oder Moderna durchgeführt. Ausgefallene Termine sollen umgehend nachgeholt werden.



Das Saarland hat Impfungen mit dem Astrazeneca-Vakzin für alle Altersgruppen zunächst bis auf weiteres ausgesetzt. Man warte die Aufklärungsbögen zu Astrazeneca durch den Bund ab, teilte das Gesundheitsministerium mit. Im Anschluss werde man auch Astrazeneca wieder anbieten, vorwiegend für über 60-Jährige. Alle bislang vereinbarten Impftermine würden planmäßig stattfinden: Statt Astrazeneca werde nun mit Biontech/Pfizer oder Moderna geimpft.



Von Seiten des sächsischen Gesundheitsministeriums hieß es, ab dem 1. April würden alle bereits vereinbarten Erstimpf-Termine in den sächsischen Impfzentren mit einem mRNA-Impfstoff von Biontech bzw. Moderna durchgeführt, unabhängig von Alter oder Geschlecht.



In Sachsen-Anhalt ist unklar, ob wegen der neuen Vorgaben nun Impftermine ausfallen müssen. Das hänge vom Vorrat an anderen Impfstoffen in den Zentren ab, teilte das Gesundheitsministerium mit. Allerdings habe die Landesregierung keinen genauen Überblick, in welchen Zentren welche Mengen welchen Impfstoffes lagern.



In Schleswig-Holstein sollen Impfberechtigte, die 59 Jahre und jünger sind, bei ihrem bereits vereinbarten Termin mit einem mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer oder Moderna geimpft werden. Impfberechtigte Bürgerinnen und Bürger ab 60 Jahren sollen ihren Termin wie geplant wahrnehmen können. Die Regelung soll für alle Bürgerinnen und Bürger gelten, die Termine mit Astrazeneca bis zum 11. April gebucht hatten. Wie es danach weitergehe, werde derzeit geprüft.



In Thüringen wird vorerst nicht mit Astrazeneca geimpft – unabhängig von der Altersgruppe. Laut Kassenärztlicher Vereinigung ist das aber ohnehin so geplant gewesen, weil der Impfstoff im Freistaat komplett aufgebraucht ist. In den Impfzentren würde damit nur mit Biontech/Pfizer oder Moderna geimpft.

Was bedeutet die Entscheidung für die Gruppe der 60 bis 69-jährigen?

Diese zahlenmäßig große Altersgruppe könnte nun früher als geplant geimpft werden. Den Bundesländern steht es jetzt frei, auch die 60 bis 69-Jährigen in die Impfkampagne mit Astrazeneca miteinzubeziehen, für die Organisation sind die einzelnen Bundesländer zuständig. Bundesgesundheitsminister Spahn rief die über 60-Jährigen auf, das Impfangebot auch wahrzunehmen.



Beim Umgang mit der Option driften die Bundesländer allerdings auseinander. Baden-Württemberg, Bremen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Hessen, Thüringen und Schleswig-Holstein kündigten an, dass sie keinen Gebrauch von der Möglichkeit machen wollen. Die Zahl der älteren Menschen, die noch nicht geimpft seien, sei noch zu groß, hieß es übereinstimmend zur Begründung. Dagegen wollen etwa Berlin, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen künftig auch Personen ab 60 impfen lassen, die zu keiner Risikogruppe gehören.



In Berlin soll es für Menschen zwischen 60 und 70 Jahren ab Karfreitag die Möglichkeit zur Impfung mit dem Vakzin von Astrazeneca geben. Seit dem 1. April sollen dafür Termine für den Rest der Osterferien buchbar sein, dafür soll ein Sonderteam an der Impfhotline eingesetzt werden.



In Hessen gibt es laut Innenministerium ein Impfangebot mit Astrazeneca für Bürgerinnen und Bürger ab 60 Jahren.



In Nordrhein-Westfalen werden kurzfristig Termine für zusätzliche 450.000 Impfungen mit dem Astraneneca-Vakzin vergeben. Menschen zwischen 60 und 79 Jahren, die sich mit dem Präparat schützen lassen wollen, können ab Oster-Samstag einen Termin für eine Impfung mit Astrazeneca vereinbaren.



In Rheinland-Pfalz können sich Menschen zwischen 60 und 69 Jahren ab dem 7. April bei den Impfzentren für eine Impfung mit Astrazeneca registrieren lassen.

Wie wirkt sich die Entscheidung auf die Impfung der Lehrkräfte aus?

Der Deutsche Lehrerverband zeigt sich angesichts der neuen Altersempfehlung für den Astrazeneca-Impfstoff alarmiert. Verbandspräsident Meidinger sprach von einem "katastrophalen Rückschlag für die gerade Fahrt aufnehmende Impfung von Lehrkräften". Er forderte eine schnelle Möglichkeit für jüngere Lehrerinnen und Lehrer, sich mit den Präparaten von Biontech/Pfizer und demnächst mit Johnson & Johnson impfen lassen zu können. Wenn dieser Wechsel auf andere Vakzine nicht sofort stattfinde, werde die Durchimpfung von Lehrkräften im April nicht mehr zu schaffen sein, sagte er. Dies gefährde neben den steigenden Inzidenzen die Chancen, Schulen weiter offen zu halten.

Verzögert der Verzicht auf den Impfstoff die gesamte Impfkampagne?

Die Änderungen bei den Impfplanungen und Auswirkungen auf das Impftempo wollen Bund, Länder und Kommunen nun gemeinsam klären, heißt es in dem Beschluss. Gesundheitsminister Spahn versicherte, dass man trotz der neuen Einschränkungen wahrscheinlich weiterhin allen Erwachsenen bis Ende des Sommers ein Impfangebot werde machen können.



Der SPD-Politiker Lauterbach geht davon aus, dass die Entscheidung zum Verzicht auf das Astrazeneca-Vakzin bei unter 60-Jährigen kaum Auswirkungen auf die Impfkampagne in Deutschland haben wird.

Was bedeutet die Einbeziehung der Hausärzte in die Impfkampagne für die Verwendung des Astrazeneca-Impfstoffs?

Laut Bundesgesundheitsminister Spahn soll das Präparat den Hausarztpraxen ab der Kalenderwoche 16 zusammen mit weiteren Impfstoffen zur Verfügung gestellt werden. Astrazeneca solle zunehmend nicht mehr in Impfzentren sondern nur noch durch niedergelassene Ärzte verimpft werden. Diese sollen auch die Aufklärung und Risikoanalyse für die Impflinge vornehmen.



Hinweis der Redaktion: Dieser Artikel wird auf Basis neuer Informationen fortlaufend aktualisiert.

