Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat sich zurückhaltend zu der Frage geäußert, ob die zweite Dosis des Corona-Impfstoffes später verabreicht werden kann als vorgesehen. Dies hatten unter anderem der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission am Robert Koch-Institut, Mertens, und der Virologe Streek angeregt, um die zunächst knappen Ressourcen möglichst effektiv einzusetzen.

Die EMA erklärte nun gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, zwar sei eine Obergrenze für den zeitlichen Abstand zwischen den Dosen nicht explizit definiert. Der Nachweis der Wirksamkeit basiere aber auf einer Studie, bei der die Verabreichung der Dosen im Abstand von 19 bis 42 Tagen erfolgte.



Eine Verabreichung etwa im Abstand von sechs Monaten würde eine Änderung der Zulassung sowie mehr klinische Daten zur Unterstützung einer solchen Änderung erfordern, hieß es. Derzeit gebe es keine Daten, die einen Schutz nach der ersten Dosis über zwei bis drei Wochen hinaus zeigten.

Größerer Abstand in Großbritannien empfohlen

Großbritannien hatte gestern die Empfehlung ausgesprochen, vorerst möglichst vielen Menschen nur die erste Impfdosis zu verabreichen. Die zweite Dosis solle innerhalb von zwölf Wochen gegeben werden. Britische Fachleute begrüßten die Entscheidung. Damit könne man der Impfstoffknappheit begegnen. Allerdings sei die Wirksamkeit nach der ersten Dosis geringer und man müsse beobachten, ob sich die Strategie bewähre.



Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission Mertens sagte dazu, der Abstand zwischen beiden Impfungen sei mit großer Wahrscheinlichkeit variabel. Zudem sei der Schutz auch nach der ersten Impfung bereits sehr gut. Der Direktor des Instituts für Tropenmedizin an der Universität Tübingen, Kremsner, erklärte, grundsätzlich könne man die zweite Dosis wie bei anderen Impfungen wahrscheinlich gut auch nach zwei bis drei Monaten geben, da schon die erste Dosis scheinbar eine hohe Wirksamkeit erziele. Kremsner betonte aber auch, dass dieser Effekt für die Coronavirus-Impfungen noch nicht gesichert sei.

Impfungen in Deutschland laufen weiter

Derweil wurden in Deutschland weitere Menschen gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 geimpft. Bis zum Mittag des Neujahrstages wurden dem Robert Koch-Institut mehr als 165.000 Impfungen gemeldet. Damit stieg die Zahl der Geimpften im Vergleich zum Vortag um knapp 32.000. Dies könne aber auch Nachmeldungen enthalten, betonte das RKI. Etwas mehr als die Hälfte der Menschen habe das Vakzin aus beruflichen Gründen erhalten, die andere Hälfte sind Bewohnerinnen und Bewohnerinnen von Pflegeheimen.



Der Chef des Impfstoff-Herstellers Biontech, Ugur Sahin, sagte im "Spiegel", sein Unternehmen suche Kooperationspartner für den Ausbau der Produktion. Bis Ende Januar werde Biontech Klarheit darüber haben, ob und wie viel mehr man produzieren könne. Dann könne es auch erste tragfähige Ergebnisse dazu geben, in welchem Umfang der Biontech-Impfstoff nicht nur gegen Covid-19-Erkrankungen wirke, sondern auch Ansteckungen verhindere.



In der deutschen Politik hatten sich zuletzt die Forderungen gemehrt, die Produktion zu beschleunigen. Zudem kam aus den Bundesländern Kritik an einer zu langsamen Belieferung. Nach Einschätzung von Sahin liegen die Engpässe auch daran, dass die Europäische Union zu zögerlich bei der Bestellung von Impfstoffen war.

