In der Auseinandersetzung mit dem Impfstoffhersteller Astrazeneca hat EU-Gesundheitskommissarin Kyriakides verlangt, die europäischen Staaten auch aus britischen Fabriken zu beliefern.

Vertraglich sei vorgesehen, dass die EU Corona-Impfstoff aus insgesamt vier Produktionsstätten erhalte, darunter aus zwei Werken in Großbritannien, sagte die Kommissarin vor Journalisten in Brüssel. Pharmaunternehmen müssten ihren moralischen, gesellschaftlichen und vertraglichen Pflichten nachkommen, betonte Kyriakides.



Astrazeneca-Chef Soriot hatte zuletzt in Interviews erklärt, in den Verträgen mit der EU seien gar keine festen Menge zugesagt worden. Die Vereinbarungen sind nicht öffentlich zugänglich.



Heute Abend ist ein Krisengespräch zwischen Astrazeneca und Vertretern der EU vorgesehen. Berichte, das Unternehmen habe den Termin abgesagt, wurden inzwischen dementiert. Bei dem Treffen geht es darum, dass der Konzern nach eigenen Angaben zunächst weniger Impfstoff an die EU liefern kann als bestellt.

