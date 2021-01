Nordrhein-Westfalen verschiebt den Beginn der Corona-Impfungen für Über-80-Jährige, die zuhause leben, um eine Woche.

Grund sei die verzögerte Lieferung des Impfstoffs von Biontech, teilte das Gesundheitsministerium in Düsseldorf mit. Die 53 Impfzentren im Land nähmen ihren Betrieb nun erst am 8. Februar auf. Auch die Erst-Impfungen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen müssten in der kommenden Woche pausieren.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.