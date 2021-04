Moderna hat eine Ausweitung der Produktion seines Corona-Impfstoffs angekündigt.

Das US-Pharmaunternehmen stellte in Aussicht, 2022 weltweit bis zu drei Milliarden Dosen herzustellen. Für das laufende Jahr prognostiziert es die Auslieferung von 800 Millionen bis einer Milliarde Dosen. Weiter hieß es, derzeit liefen Studien für eine Anpassung des Moderna-Impfstoffs an besorgniserregende mutierte Versionen des Coronavirus. Zudem sei die Verabreichung des Vakzins an Kinder und Jugendliche Gegenstand einer Untersuchung.



Biontech stellte Impfungen für Kinder schon ab Juni in Aussicht. Unternehmens-Chef Sahin sagte dem Spiegel, es könne jetzt sehr schnell gehen. Studien seien ermutigend, sie zeigten eine hohe Wirksamkeit und Verträglichkeit.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.