Der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, Cichutek, hat sich optimistisch über die Entwicklung eines Impfstoffes gegen das Coronavirus geäußert.

Er sagte im ZDF, die Zuversicht auf eine baldige Verfügbarkeit sei groß. In den letzten Wochen habe man aus den ersten klinischen Prüfungen Ergebnisse erhalten, die zeigten, dass einige Impfstoffe tatsächlich eine spezifische Immunreaktion beim Menschen gegen Sars-Cov-2 erzeugen könnten. Das seien sehr gute Neuigkeiten. Weltweit gebe es 140 bis 150 Impfstoffprojekte in diesem Bereich.



Das Paul-Ehrlich-Institut ist in Deutschland für die Zulassung von Arzneimitteln zuständig.