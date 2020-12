Ein erster Impfstoff gegen das Coronavirus soll nach Aussage von Bundesgesundheitsminister Spahn noch vor Weihnachten, und zwar wohl am 23. Dezember, zugelassen werden. Dies solle für die gesamte Europäische Union gelten, sagte der CDU-Politiker. Nationale Lösungen seien nicht geplant.

Einer Notfallzulassung des Biontech/Pfizer-Vakzins in Deutschland erteilte er damit erneut eine Absage. Dies sei eine Frage der europäischen Solidarität, betonte Spahn.



Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hatte eine Notfallzulassung des Impfstoffs gegen das Coronavirus gefordert. Der Präsident der Organisation, Gaß, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, er frage sich, ob man wirklich bis zum 29. Dezember brauche, um in Europa eine Genehmigung für den Impfstoff zu erreichen. Man sollte versuchen, schon vorher eine Notfallzulassung zu erhalten. Dann könnten noch vor Weihnachten mobile Teams in die Pflegeheime gehen und die Bewohner impfen. Der Impfstoff der Unternehmen Biontech und Pfizer ist unter anderem bereits in Großbritannien, Kanada und den USA mit einer Notzulassung auf dem Markt.



Der Präsident des Robert Koch-Instituts, Wieler, wies noch einmal auf den Ernst der Lage hin. Das Coronavirus sei in allen Bevölkerungsgruppen weit verbreitet. Die Lage in Deutschland sei so schlimm wie noch nie seit Beginn der Pandemie.

Lese-Tipps

So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 14.12.)

So soll die Impfung gegen das Coronavirus organisiert werden (Stand: 09.12.)

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 15.12.)

+ Hohe Corona-Infektionszahlen: Ist die Orientierung am Inzidenzwert 50 richtig? (Stand 11.12.)

Test und Schutz

+ Schutz: So soll die Impfung gegen das Coronavirus organisiert werden (Stand: 09.12.)

+ Wie sinnvoll sind Massentests für die ganze Bevölkerung? (Stand: 28.11.)

+ Was bringen nächtliche Ausgangssperren (Stand 5.12.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 18.11.)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 14.12.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus weiß (Stand: 30.11.)

+ Wie ist die Lage in den Krankenhäusern? (Stand: 14.12.)

Ansteckung und Übertragung

+ Positive Beispiele: Kann Deutschland von anderen Ländern lernen? (Stand 3.12.)

+ Übertragung: Wie ansteckend sind Kinder? (Stand 17.11.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 10.12.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 14.12.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.