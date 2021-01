Die Ständige Impfkommission Stiko verteidigt die empfohlene Altersvorgabe für den Impfstoff des Herstellers Astrazeneca.

Stiko-Vorsitzender Mertens sagte bei einer Videokonferenz des Science Media Center, die Daten von Astrazeneca seien nicht ausreichend, um die Wirksamkeit der Impfung in der Altersgruppe ab 65 Jahre beurteilen zu können. Es seien weitere Informationen notwendig, um zu beurteilen, wie gut der Impfstoff auch ältere Menschen vor Covid-19 schütze. Mertens betonte, grundsätzlich stehe die Sicherheit des Impfstoffs außer Zweifel.



Die am Robert Koch-Institut angegliederte Impfkommission hat das Präparat nach der Freigabe in der EU nur für Personen im Alter zwischen 18 und 64 Jahren empfohlen. Der Impfstoff von Astrazeneca ist günstiger und leichter zu transportieren als die beiden anderen in der EU zugelassenen Mittel. Er gilt darüber hinaus als massentauglich, weil es von Hausärzten verabreicht werden kann.

