Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dazu aufgerufen, künftige Corona-Impfstoffe mit ärmeren Ländern zu teilen.

Deutschland und Europa sollten ein politisches Signal senden, dass sie bereit seien, von Beginn an einen Teil der Kontingente abzugeben, schrieb der Bundespräsident in einem Gastbeitrag für den "Tagesspiegel". So könne etwa das

Gesundheitspersonal auch in ärmeren Ländern der Welt so rasch wie möglich geschützt werden. Die EU-Kommission hatte vergangene Woche formal einen Rahmenvertrag mit den Firmen Biontech und Pfizer über bis zu 300 Millionen Impfdosen gebilligt. Ergebnisse klinischer Tests waren vielversprechend.

