Der Mikrobiologe Bogdan hat die Entscheidung der Ständigen Impfkommission verteidigt, den Corona-Impfstoff von Astrazeneca nur noch für über 60-Jährige zu empfehlen.

Man müsse beim Aspekt der Sicherheit die Daten berücksichtigen, die hierzulande zur Verfügung stünden, sagte Bogdan, der selbst Mitglied der Stiko ist, im Deutschlandfunk (Audiolink). Deshalb könne eine nationale Impfentscheidung von einer europäischen abweichen.



Die Europäische Arzneimittelbehörde hatte einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und seltenen Fällen von Hirnvenenthrombosen bestätigt, empfiehlt das Vakzin aber weiterhin für alle Altersgruppen. Bogdan erklärte, er könne die Entscheidung nachvollziehen, weil es nach der jetzigen Datenlage Variabilität zwischen den einzelnen Ländern gebe. Zudem stünden nicht in jedem Land so wie in Deutschland drei oder vier verschiedene Impfstoffe zur Verfügung, die man zwischen den Altersgruppen umverteilen könne. Hier müsse man dann unter dem Aspekt der Pandemiebekämpfung und der Gesamt-Todeszahlen abwägen.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.