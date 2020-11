Der vom Pharmakonzern AstraZeneca und der Universität Oxford entwickelte Corona-Impfstoff wird nach einer international bemängelten Studie von der britischen Arzneimittelaufsicht geprüft.

Gesundheitsminister Hancock teilte mit, er habe die Behörde gebeten, festzustellen, ob das Vakzin strengen Sicherheitsstandards genüge. Der Impfstoff von AstraZeneca ist nach dem des deutschen Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer der zweite, der formal auf eine Zulassung geprüft wird.



Das von AstraZeneca entwickelte Präparat ist wegen des Ablaufs der Studie und Datenlücken in die Kritik geraten. Das Unternehmen hatte am Montag gemeldet, sein Impfstoff sei nach einer vorläufigen Studie im Mittel zu 70 Prozent effektiv. Mehr als 90-prozentigen Schutz hätten jene Probanden, denen erst eine halbe Dosis des Vakzins gegeben wurde und danach eine ganze. Allerdings räumten AstraZeneca und die Oxford-Universität später ein, dass die Gabe der halben Dose eine Panne war, verursacht durch einen Verpackungsfehler. Dadurch lässt sich schwer sagen, ob die in dieser Gruppe festgestellte Effektivität Tatsache ist oder auf einem statistischen Zufall beruht.

