Bei den Corona-Impfungen in Deutschland verschieben sich geplante Lieferungen des Herstellers Biontech/Pfizer.

Wie das Bundesgesundheitsministerium mitteilte, wird die Menge an Vakzin nach Angaben des Konzerns in den ersten beiden Juni-Wochen reduziert. Biontech hatte ursprünglich Lieferungen von gut 5,1 Millionen Dosen Impfstoff pro Woche zugesagt. Nun könnten in der ersten Woche des Monats stattdessen knapp 4,6 Millionen Dosen und in der zweiten Woche rund vier Millionen geliefert werden. In den verbleibenden 14 Tagen würden die reduzierten Liefermengen ausgeglichen. Biontech begründete das Vorgehen mit geringeren Produktionskapazitäten.



Laut Ministerium soll die Verschiebung auf die Lieferungen an die Impfzentren keine Auswirkungen haben. In den Arztpraxen seien anstehende Zweitimpfungen gesichert. Bei Erstimpfungen könne es jedoch zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

