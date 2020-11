Die Weltgesundheitsorganisation hat sich erfreut über die hohe Wirksamkeit eines weiteren Impstoffkandidaten gegen das Corona-Virus geäußert.

WHO-Chef Tedros sagte in Genf, er bleibe vorsichtig optimistisch, dass in den kommenden Monaten Impfstoffe auf den Markt kämen. Der US-Immunologe Fauci äußerte die Hoffnung, dass in seinem Land bereits im Dezember die ersten Impfungen von Hochrisikogruppen beginnen könnten.



Tedros und Fauci reagierten damit auf die Bekanntgabe des US-Biotechkonzerns Moderna, wonach sein Kandidat laut einer Zwischenanalyse eine Wirksamkeit von 94,5 Prozent beim Schutz vor Covid-19 erreicht. Moderna will in den kommenden Wochen die Zulassung des Wirkstoffs in den USA und dann auch in anderen Staaten beantragen. Vor einer Woche hatte bereits das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech gemeinsam mit dem US-Konzern Pfizer positive Zwischenergebnisse für ihren Impfstoffkandidaten bekanntgegeben.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.