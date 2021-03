Die Weltgesundheitsorganisation sieht derzeit keinen Grund zur Aussetzung der Impfungen mit dem Astrazeneca-Vakzin.

Bislang sei in keinem Fall ein ursächlicher Zusammenhang zwischen der Impfung und einem Todesfall nachgewiesen worden, sagte eine WHO-Sprecherin. Astrazeneca sei ein hervorragender Impfstoff, genauso wie die anderen eingesetzten Vakzine.



Nach Dänemark und anderen europäischen Ländern stoppte heute auch Bulgarien die Impfungen mit dem Wirkstoff von Astrazeneca nach Fällen von Blutgerinnseln. Der Hersteller betonte, eine Analyse von mehr als 10 Millionen Datensätzen habe keine Hinweise auf ein erhöhtes Risiko für Lungenembolien oder tiefe Venenthrombosen gezeigt. Tatsächlich seien diese Ereignisse unter Geimpften sogar seltener vorgekommen als in der Allgemeinbevölkerung.



Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA erklärte, die Vorteile überwögen die Risiken. Sie sprach sich aber dafür aus, die Liste der Nebenwirkungen um allergische Reaktionen zu erweitern. In Großbritannien hätten 41 von rund fünf Millionen Menschen nach der Impfung eine allergische Reaktion bekommen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 12.03.)

+ Ferien: Wann ist wieder Urlaub im Ausland möglich? (Stand 09.03.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 04.03.)

+ Impftermin: Wie kann ich mich wann und wo impfen lassen? (Stand 04.03.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 08.03.)

+ Behandlung: Wie funktioniert ein Antikörper-Medikament und wann ist es sinnvoll? (Stand 26.02.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 27.02.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit der Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 09.02.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 22.01.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 05.02.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 08.03.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.