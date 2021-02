EU-Gesundheitskommissarin Kyriakides hat ein Schnellverfahren für die Zulassung von Corona-Impfstoffen angekündigt, die an Virusmutationen angepasst werden.

Kyriakides sagte der "Augsburger Allgemeinen", man habe entschieden, dass ein Impfstoff, der vom Hersteller auf der Basis des bisherigen Mittels nachgebessert werde, nicht mehr den gesamten Zulassungsprozess durchlaufen müsse. Es werde also schneller gehen, geeignete Impfstoffe verfügbar zu haben, ohne bei der Sicherheit Abstriche zu machen.



Der Hersteller Moderna hatte bereits mitgeteilt, dass einen Auffrischungs-Impfstoff gegen die südafrikanische Virus-Variante B.1.351 entwickelt werde. Auch AstraZeneca will seinen Impfstoff so anpassen, dass er bei dieser Variante wirksam ist.

