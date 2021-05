In Großbritannien soll Menschen, die jünger als 40 sind, nach Möglichkeit ein anderer Impfstoff als Astrazeneca angeboten werden.

Das teilte die zuständige Impfkommission in London mit. Bisher galt die Empfehlung nur für unter 30-Jährige. Nach Angaben der Kommission sind die Ansteckungsraten in Großbritannien so weit zurück gegangen, dass man die Altersgruppe ausweiten könne, ohne die Impfkampagne zu gefährden. Grund für die Empfehlung sind die seltenen Blutgerinnsel nach einer Impfung, die vor allem bei jungen Menschen auftreten.



Ähnliche Fälle scheinen auch bei einer Impfung mit dem Vakzin von Johnson&Johnson vorzukommen. Nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins "Spiegel" wird die Ständige Impfkommission in Deutschland den Impfstoff deshalb nur für Menschen empfehlen, die älter als 60 sind.

