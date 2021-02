EU-Kommissionschefin von der Leyen und die portugiesische Ratspräsidentschaft werben angesichts der Lieferengpässe bei Corona-Impfstoffen für die Bereitstellung weiterer EU-Mittel. In einem Schreiben an die EU-Staats- und Regierungschefs sprechen sie sich dafür aus, "alle möglichen Maßnahmen zu ergreifen, um den europäischen Bedarf zu decken".

Konkret könne die Kommission etwa mit Geldern aus dem EU-Haushalt den Ausbau oder die Umwidmung bestehender Produktionsstätten unterstützen, heißt es. Zudem könnten der Neubau von Werken und die Zusammenarbeit zwischen Herstellern gefördert werden. Ziel sei es, mehr Impfstoff herzustellen.

Von der Leyen in der Kritik

Die EU-Kommission steht seit Wochen in der Kritik, weil die Mitgliedstaaten vorerst weniger Impfstoffe erhalten werden als vereinbart. Die Kommission hatte im vergangenen Jahr für die gesamte EU mit den Herstellern verhandelt. Von der Leyen erklärte die Angelegenheit damals zur Chefsache und schloss Monate vor der Zulassung des ersten Impfstoffes Vorvereinbarungen mit sechs Herstellern, unter anderem mit Biontech/Pfizer, Moderna und Astrazeneca.



Die Auslieferung der Impfstoffe lief aber in der EU schleppend an, es wurden bisher deutlich weniger Menschen geimpft als beispielsweise in Israel, Großbritannien oder den USA - in den gesamten EU-Staaten sind es bisher etwa drei Prozent der Bevölkerung, im Vereinigten Königreich 14. In diesem Zusammenhang wurden immer mehr Vorwürfe gegen von der Leyen laut. Sie habe zu spät, zu wenig und den falschen Impfstoff bestellt.

Befragung im EU-Parlament

Die Kommissionschefin wurde gestern Abend im Europäischen Parlament befragt, heute Vormittag gehen die Gespräche weiter. Dabei geht es auch um den Streit mit Großbritannien. Die EU hatte vergangenen Freitag angekündigt, den Export von Impfstoffen genehmigungspflichtig zu machen und gegebenenfalls zu stoppen. Hintergrund ist der Streit zwischen der EU und dem britisch-schwedischen Unternehmen Astrazeneca, das der EU nur einen Teil der zugesagten Impfstoffmenge liefern will. Die Reaktion der EU hatte allerdings nicht nur in Großbritannien für Empörung gesorgt, sondern auch im EU-Mitgliedstaat Irland, da Kontrollen an der Grenze zu Nordirland befürchtet wurden, die das Nordirland-Protokoll im Brexit-Vertrag eigentlich verhindern soll.



Kritik gibt es auch an der Kommunikationsstrategie von der Leyens. Die niederländische Europaabgeordnete In't Veld sagte der Nachrichtenagentur Reuters, sie sehe es als Problem, dass die Kommissionschefin tendenziell nur mit deutschen Medien spreche. Außerdem verlasse sie sich auf eine zu kleine Gruppe von Beratern.

