Der Streit um die verzögerte Lieferung des AstraZeneca-Impfstoffes an die EU zieht immer weitere Kreise. Nicht nur in der EU-Kommission herrscht Empörung. Welche Druckmittel hat Brüssel gegenüber dem Pharmakonzern? Und was steht genau in den Verträgen mit AstraZeneca?

Am vergangenenen Freitag erreichte die Botschaft die EU: AstraZeneca liefert im ersten Quartal erheblich weniger Impfstoffe als zugesagt - und zwar rund 60 Prozent weniger. In Zahlen: Statt 80 Millionen Dosen sollen nur noch gut 30 Millionen geliefert werden.



Unser Europakorrespondent Peter Kapern berichtete (Audio-Link), die EU-Kommission habe mit Ensetzen und Fassungslosigkeit reagiert und sei "stinksauer" - nicht zuletzt, weil der Pharmakonzern die Gründe nicht erläutern konnte oder wollte. "Probleme in der europäischen Lieferkette" - das war alles, was mitgeteilt wurde. Für die politisch Verantwortlichen in der EU sei das, so Kapern, eine niederschmetternde Nachricht - nicht nur angesichts der neuen Coronavirus-Mutationen.

Ratspräsident Michel droht mit juristischen Mitteln

EU-Ratspräsident Michel hat bereits mit juristischen Schritten gedroht. Was er genau meinte, sagte er nicht. Im Sender Europe 1 betonte er lediglich, man erwarte, dass die Pharmaunternehmen die Verträge respektierten, die sie unterzeichnet hätten.



Die Zusammenarbeit wurde im vergangenen Sommer vereinbart. Der Vertrag im Detail ist der Öffentlichkeit nicht bekannt. Die EU-Kommission hält ihn unter Verschluss - unter Verweis auf Vertraulichkeitsklauseln. Das Europa-Parlament fordert seit Monaten Einsicht in die Akten.



Sicher ist: Nach Angaben von unserem Europa-Korrespondenten ist in dem Grundsatzvertrag festgelegt, dass AstraZeneca eine dreistellige Millionensumme erhält, um Produktionskapazitäten auszubauen und Studien zu finanzieren. Laut Kapern wurde auch festgelegt, dass AstraZeneca auf Vorrat mit der Produktion beginnt, auch wenn es noch keine EU-Zulassung gibt.

Lieferkürzung für EU, nicht aber für Großbritannien

Das heißt: Dem Vertrag zufolge hätte das Unternehmen schon im vierten Quartal 2020 und im ersten Quartal 2021 auf Vorrat für die EU produzieren müssen. Ob das tatsächlich geschehen sei, daran habe die EU-Kommission massive Zweifel. Aufschluss soll der Pharmakonzern heute bei einer Sitzung in Brüssel liefern. Dann soll geklärt werden: Wo sind die Impfstoffdosen, die doch eigentlich hätten produziert werden sollen?



In diesen Zusammenhang gibt es noch ein pikantes Detail: Von den Lieferkürzungen bei Biontech/Pfizer sind offensichtliche alle Kunden betroffen, die aus dem europäischen Werk beliefert werden. Bei AstraZeneca gilt die Kürzung aber nur für die EU - und nicht für Großbritannien.

Europapolitiker Liese spricht von Provokation

Für den CDU-Europapolitiker und Impfstoffexperten Peter Liese ist das nicht hinnehmbar. "Dass man für Großbritannien wie geplant weiter liefert und bei der Europäischen Union kürzt", bewertet er gegenüber dem ARD-Studio Brüssel als Provokation. Seine Forderung: AstraZeneca soll schnellstens Bestände aus ihren britischen Depots nach Kontinental-Europa bringen - ansonsten gebe es "den größten Ärger mit der EU".

Patententeignung als Druckmittel?

Laut unserem Europa-Korrespondenten will die EU-Kommission jedenfalls um den zugesagten Impfstoff kämpfen - mit möglicherweise dramatischen Folgen. Aus Kommissionkreisen heißt es demnach zum Beispiel wörtlich: "Die Enteignung von Patenten ist derzeit kein Thema für uns." Das heiße, so Kapern, natürlich genau das: Dass die EU-Kommission im Zweifel bereit wäre, zu genau diesem Mittel zu greifen: Zur Enteignung der Patente auf den Astra-Zeneca-Impfstoff, damit der dann von anderen Unternehmen hergestellt werden kann.



Und noch eine Folge sei denkbar, die als Überlegung im Europa-Parlament kursiere: Wenn AstraZeneca Großbritannien bevorzugt beliefert: Sollte man dann nicht einfach den Biontech-Pfizer-Impfstoff mit einem Exportverbot für Großbritannien belegen?

EMA könnte am Freitag entscheiden

Die Europäische Arzneimittelbehörde will jedenfalls voraussichtlich am Freitag über eine Zulassung für AstraZenecas Impfstoff in der EU entscheiden. Zuletzt teilte Bundesgesundheitsminister Spahn mit, er rechne totz der verringerten Lieferzusage im Februar mit mindestens drei Millionen Impfdosen des Herstellers Astrazeneca für Deutschland. Das sei leider weniger als erwartet.

