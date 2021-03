In der Debatte um geringere Liefermengen des Coronaimpfstoffs von Astrazeneca fordert der Vorsitzende der EVP, Weber, einen Exportstopp.

Der CSU-Politiker sagte der "Welt am Sonntag", es entstehe der Eindruck, das andere Länder gegenüber der EU bevorzugt würden. Solange Astrazeneca seine Zusagen nicht erfülle, sollte die Europäsche Union grundsätzlich keine Impfstoffdosen des Unternehmens mehr ausführen, die hier produziert worden seien.



Astrazeneca hatte am Freitag erneut massive Lieferkürzungen angekündigt. Der britisch-schwedische Hersteller will bis Mitte des Jahres 100 Millionen Impfdosen an die EU ausliefern. Zugesagt war mehr als das Doppelte. Der Konzern begründete die geringere Liefermenge unter anderem mit Exportbeschränkungen, ohne allerdings Einzelheiten zu nennen. Die EU hatte sowohl den USA als auch Großbritannien vorgeworfen, keinen Impfstoff zu exportieren - anders als die europäische Staatengemeinschaft selbst.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.