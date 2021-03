In der Debatte um geringere Liefermengen des Coronaimpfstoffs von Astrazeneca fordert der Vorsitzende der EVP, Weber, einen Exportstopp.

Der CSU-Politiker sagte der "Welt am Sonntag", es entstehe der Eindruck, das andere Länder gegenüber der EU bevorzugt würden. Solange Astrazeneca seine Zusagen nicht erfülle, sollte die Europäsche Union grundsätzlich keine Impfstoffdosen des Unternehmens mehr ausführen, die hier produziert worden seien.



Astrazeneca hatte am Freitag erneut massive Lieferkürzungen angekündigt. Der britisch-schwedische Hersteller will bis Mitte des Jahres 100 Millionen Impfdosen an die EU ausliefern. Zugesagt war mehr als das Doppelte. Der Konzern begründete die geringere Liefermenge unter anderem mit Exportbeschränkungen, ohne allerdings Einzelheiten zu nennen. Die EU hatte sowohl den USA als auch Großbritannien vorgeworfen, keinen Impfstoff zu exportieren - anders als die europäische Staatengemeinschaft selbst.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 14.03.)

+ Ferien: Wann ist wieder Urlaub im Ausland möglich? (Stand 09.03.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 04.03.)

+ Impftermin: Wie kann ich mich wann und wo impfen lassen? (Stand 04.03.)

+ Mögliche Nebenwirkungen? Deutschland setzt AstraZeneca-Impfstoff weiterhin ein (Stand 13.03.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 13.03)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 08.03.)

+ Behandlung: Wie funktioniert ein Antikörper-Medikament und wann ist es sinnvoll? (Stand 26.02.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 13.03.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit der Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 09.02.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 22.01.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 13.03.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 12.03.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.