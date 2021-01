Der Gesundheitsausschuss des Bundestages trifft sich heute zu einer Sondersitzung, um über die Impfstrategie gegen das Coronavirus in Deutschland zu beraten.

Der gesundheitspolitische Sprecher der Linken-Bundestagsfraktion, Kessler, wirft der Bundesregierung und den Bundesländern schwere Versäumnisse vor. Er sprach im Deutschlandfunk wörtlich von "völligem Staatsversagen". Die Impfungen liefen nur schleppend an und kein Mensch wisse, wieviele Impfdosen tatsächlich zur Verfügung stünden. Kessler forderte bundeseinheitliche Maßnahmen.



In den vergangenen Tagen war bereits aus den Ländern Kritik an einer zu langsamen Verteilung des Vakzins gekommen.

