Unter 60-Jährige in Deutschland, die bereits mit einer ersten Astrazeneca-Dosis geimpft wurden, sollen auf ein anderes Präparat umsteigen.

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern einigten sich darauf, dass die Zweitimpfung durch einen mRNA-Imfpstoff, also das Präparat von Biontech und Pfizer oder Moderna, erfolgen solle. Die Ministerinnen und Minister folgen damit einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Konkret empfiehlt der Beschluss für Menschen unter 60 Jahren eine Zweitimpfung zwölf Wochen nach der ersten Dosis. Bereits vereinbarte Termine könnten übergangsweise auch ab der neunten Woche nach der Erstimpfung stattfinden. Nur in Einzelfällen und nach einer individuellen Risikoanalyse mit einem Arzt könne auch Astrazeneca bei der Zweitimpfung verwendet werden.



Hintergrund sind Fälle von Hirnvenen-Thrombosen nach der Impfung mit Astrazeneca. Gestern teilte der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson mit, den Marktstart seines Impfstoffs in Europa zu verzögern, nachdem auch er Berichte über Sinusvenenthrombosen in zeitlichem Zusammenhang mit einer Impfung erhalten hatte.

