Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat grünes Licht für den Einsatz des Corona-Impfstoffs von Moderna bei Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren gegeben.

Der zuständige EMA-Ausschuss empfahl in Amsterdam eine entsprechende Erweiterung der Zulassung. Er berief sich dabei auf positive Daten von Studien. Eine endgültige Entscheidung trifft die Europäische Kommission. Dies gilt als Formsache. Bislang ist in der EU nur der Impfstoff von Biontech und Pfizer für Jugendliche zugelassen.



Bayern setzt nun auf eine Korrektur der geltenden Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) für Jugendliche und ältere Kinder. Er hoffe, "dass es die Datenlage der Ständigen Impfkommission bald erlauben wird, ihre Empfehlung zum Impfen der Zwölf- bis 17-Jährigen zu aktualisieren", sagte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) den Zeitungen der Funke Mediengruppe.



Die Stiko ist bisher zurückhaltend bei der Impfung von Minderjährigen gegen das Coronavirus. Mit dem Biontech/Pfizer-Mittel können Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren in Deutschland zwar bereits seit dem 7. Juni geimpft werden. Doch empfiehlt die Stiko dies nicht generell für diese Altersgruppe, sondern nur für Risikogruppen oder auf Wunsch nach individueller ärztlicher Beratung. Nach Ansicht von Kritikern trägt dies auch zu dem verlangsamten Anstieg der Impfquote bei.

