Die Vorsitzende des Europäischen Ethikrates, Christiane Woopen, hat eine Prioritätenliste der EU für die Reihenfolge bei Corona-Impfungen gefordert.

Ich würde mir wünschen, dass solch eine Priorisierung, wie sie die Ständige Impfkommission jetzt für Deutschland vorgelegt hat, auch von der Europäischen Kommission angewandt würde, sagte Woopen in einer neuen Podcast-Folge von "Zeit" und "Zeit Online".



Die Ständige Impfkommission (Stiko) hatte am Montag Empfehlungen für die Corona-Massenimpfung in Deutschland vorgelegt. Laut Empfehlung sollen knapp zusammengefasst zunächst Bewohner und Personal von Senioren- und Altenpflegeheimen und Menschen im Alter von über 80 Jahren geimpft werden. Das sind den Angaben zufolge ungefähr 8,6 Millionen Menschen. Für eine vollständige Impfserie sind zwei Dosen im Abstand von 21 Tagen notwendig.

Gegen Impfpflicht, für Aufklärung

Woopen, die früher Vorsitzende des Deutschen Ethikrates war, sprach sich zugleich gegen eine allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus aus.

Eine Impfpflicht greife "erheblich" in die Selbstbestimmung des Einzelnen ein. Stattdessen warb die Expertin für eine Informationskampagne zum Impfen unter Beteiligung auch von Prominenten. "Wenn es Menschen gibt, die viele Follower haben und die das entsprechend medienwirksam unterstützen, dann hat das wahrscheinlich auch eine unglaublich wichtige unterstützende Funktion."

Diese Nachricht wurde am 11.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.