Die Kinder kommen zuerst, da waren sich die Politiker über die Parteigrenzen hinweg einig. Immer wieder hieß es: Die Schulen sollten als letztes schließen und als erstes wieder aufmachen. Hörte sich gut an, aber als es um konkrete Öffnungen ging, da war vielerorts der Biergarten dann doch wichtiger als der Präsenzunterricht. Biertrinker sind als Wähler offenbar wichtiger als Eltern. Kein Wunder, dass die und vor allem ihre Kinder sauer sind. Zum Glück für die Politik gibt es als Joker die Impfung für die 12- bis 16-Jährigen. Da muss man andere Gruppen nicht einschränken und kann trotzdem etwas tun, zumindest für die Jugendlichen. Und natürlich für das eigene Image.

(picture alliance / Laci Perenyi)Wann kommen die Impfstoffe für Kinder?

Studien legen nahe, dass sich nun vermehrt junge Menschen mit dem Coronavirus anstecken – manchmal auch mit Folgeschäden. Wie sinnvoll ist die Impfung für Jugendliche und was ist mit den ganz Kleinen?

Nutzen/Risiko-Abwägung ist bei jungen Menschen eine andere

Die Europäische Arzneimittelagentur wird die Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Moderna wohl bald auch für Jugendliche zulassen. Aber die Ständige Impfkommission (STIKO) will nicht mitspielen. Sie nimmt nicht das große Ganze in den Blick, fragt weder nach Schulöffnungen noch nach Urlaubsplänen. Die STIKO hat einen engen Auftrag, muss prüfen: Überwiegt für Jugendliche der Nutzen der Impfung mögliche Risiken? Der Nutzen ist in dieser Altersgruppe gering, einfach weil Corona bei Kindern und Jugendlichen von einzelnen Ausnahmen abgesehen meist glimpflich verläuft. Genau deshalb darf eine Impfung aber kein noch so kleines Risiko bergen.

(dpa)STIKO: Schulöffnung allein ist keine gute Begründung für Impfungen

Er könne nicht ausschließen, dass die Ständige Impfkommission (STIKO) die Corona-Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche verweigere, sagte deren Vorsitzender Thomas Mertens im Dlf. Es müsse noch geklärt werden wie hoch das Risiko einer schweren COVID-19-Erkrankung für diese Gruppe tatsächlich ist.

Bei der Schweinegrippe zeigte sich später, dass die Impfung in sehr, sehr seltenen Fällen bei Kindern zu einer Narkolepsie führt. Ob so etwas auch bei der Coronaimpfung möglich ist, weiß schlicht noch niemand, dafür gibt es zu wenig Erfahrungen mit geimpften Jugendlichen. Genau deshalb darf eine Impfung kein noch so kleines Risiko bergen. Bislang gibt es aber noch wenig Erfahrungen mit geimpften Jugendlichen. Deshalb, so hört man, wird die STIKO die Impfung nur für Jugendliche mit bestimmten Vorerkrankungen empfehlen und eben nicht für alle.

Lieber Biergärten zu und Schulen auf

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn baut schon vor und sagt, die Jugendlichen und ihre Eltern könnten in Absprache mit den Ärztinnen und Ärtzten eine individuelle Entscheidung treffen. Da hat er natürlich recht, aber macht es sich ziemlich einfach, lädt die Verantwortung bei den Eltern ab, nach dem Motto: Wir werden ein Impfangebot machen, wenn ihr es nicht nutzt, selber schuld. Das ist zu wenig. Das alte Versprechen, die Schule wird zuerst geöffnet, muss spätestens im Herbst umgesetzt werden.

(picture alliance / dpa / Armin Weigel)Lehrervertreter: "Ich glaube, die Verunsicherung wird wachsen"

Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche – ja oder nein? Eltern und Lehrer seien verunsichert ob der Uneinigkeit zwischen Gesundheitsministerium und Ständiger Impfkommission, sagte Heinz-Peter Meidinger vom Deutschen Lehrerverband im Dlf. Nicht nur deshalb würden Schutzmaßnahmen an Schulen Thema bleiben.

Vielleicht ist das einfach, weil die Inzidenz dann niedrig liegt. Aber wenn die Infektionszahlen wieder steigen sollten, darf nicht der Joker einer allgemeinen Impfung für Jugendliche gezogen werden. Dann müssen die Bundesländer endlich und diesmal wirklich die Rahmenbedingungen in den Schulen anpassen. Von Luftreinigern über verkleinerte Gruppen bis hin zu – ja, auch das geht - entrümpelten Lehrplänen. Und wenn das alles nicht hilft, dann bleiben eben die Biergärten kurz vor der Bundestagswahl zu, damit die Kinder und Jugendlichen endlich wieder wie versprochen in der Schule zusammenkommen können.

(picutre alliance dpa / Kay Nietfeld)Spahn (CDU): "Impangebot an alle 12- bis 18-Jährigen bis Ende August"

Sollte nichts Unvorhergesehenes geschehen, rechnet Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mit einem Impfangebot für ältere Minderhährige bis zu den Sommerferien. Die Entscheidung, ob geimpft werde, liege natürlich bei den Eltern.