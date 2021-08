In der Debatte über Corona-Impfungen von Heranwachsenden hat der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte die Kompetenz der Ständigen Impfkommission unterstrichen.

Das Gremium habe den besten Überblick über die Datenlage und könne die Situation wissenschaftlich fundiert beurteilen, sagte Verbandssprecher Maske im Deutschlandfunk. Das Einmischen der Politik in diese Frage führe vor allem bei den Eltern der Betroffenen zu einer starken Verunsicherung. Der Beratungsbedarf in den Praxen sei riesig. Bei der Frage nach Immunisierungen von Kindern und Jugendlichen gelte es aber, verschiedene Sichtweisen in den Blick zu nehmen und gewissermaßen Kosten und Nutzen miteinander zu vergleichen. So hätten die verschiedenen Lockdowns der Altersgruppe erheblich geschadet, weil nahezu alle sozialen Kontakte zum Erliegen gekommen seien. Psychische Schäden seien entstanden. Die Stiko sei gut beraten, diese Aspekte bei ihrer Entscheidungsfindung zu berücksichtigen.



Bund und Länder beraten am Nachmittag über ein generelles Impfangebot für Kinder und Jugendliche. Die Ständige Impfkommission spricht sich dagegen aus. Derzeit gebe es noch zu wenige Daten zu möglichen gesundheitlichen Folgeschäden für Zwölf- bis 17-Jährige, sagte der Vorsitzende Mertens im Radiosender NDR Info. Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach sagte im Deutschlandfunk, die Stiko vertrete damit inzwischen eine Außenseiterposition. Man habe mittlerweile weltweit mit keinem Impfstoff so viel Erfahrung wie mit jenen von Biontech und Moderna.

Diese Nachricht wurde am 02.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.