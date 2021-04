Das katholische Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat hat eine Freigabe der Patente von Corona-Impfstoffen gefordert, damit ärmere Länder eine Chance erhalten, mit Vakzinen versorgt zu werden.

Adveniat-Projektabteilungsleiter Thomas Wieland sagte am Mittwoch dem kirchlichen Online-Portal domradio.de, es könnten mehr Menschenleben gerettet werden, "wenn die Patente freigegeben würden oder wenn die Produktion von Impfstoff auch dezentral erfolgen kann".



Nicht funktionierende Staaten wie Brasilien seien nicht in der Lage, das Virus einzudämmen, so Wieland. Die Pandemie lege die Schwächen des Gesundheitswesens in diesen Ländern frei. Konservative lateinamerikanische Staaten hätten in den vergangenen Jahren die medizinische Versorgung vermehrt privatisiert. Die Basis-Gesundheitsversorgung der Bevölkerung müsse jedoch gestärkt werden. Als Positiv-Beispiel hebt Wieland Chile hervor: "Dort gibt es eine stabile Regierung und die Bevölkerung konnte durchgeimpft werden."

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 07.04.)

Test und Schutz

+ Neue Empfehlung: Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Astrazeneca-Entscheidung (Stand: 02.04.)

+ Impfungen: Nun auch in Arztpraxen (Stand: 06.04.)

+ Impfstoffe: Wann auch Kinder geimpft werden könnten (Stand 26.03.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 30.03.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 08.03.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 22.01.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 02.04.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 06.04.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.