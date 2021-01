Der Immunologe Reinhold Förster geht davon aus, dass bei der Impfung gegen das Coronavirus eine regelmäßige Auffrischung nötig ist.

Grundsätzlich herrsche diesbezüglich aber noch viel Unklarheit, sagte der Wissenschaftler von der Medizinischen Hochschule Hannover DLF Kultur. So ist bislang etwa noch nicht genau belegt, wie lange eine Immunisierung gegen das Coronavirus anhält. Laut einer Studie aus den USA geht man derzeit von einer Immunität gegen einen schweren Verlauf von Covid-19 von etwa sechs Monaten aus. „Das muss man erstmal in den Kontext setzen“, betonte Förster. „Die Mehrzahl der Patienten, die dort untersucht wurden, waren nicht schwer erkrankt.“ Daher seien die Ergebnisse nicht erstaunlich. Auch bei anderen Krankheiten sehe man, dass Menschen, die stark erkrankt waren, deutlich länger immun seien.

Mehr Aufklärung erforderlich

Zuletzt hatte es Meldungen gegeben, dass bereits geimpfte Seniorinnen und Senioren am Coronavirus erkrankten. Hier forderte Förster mehr Aufklärung: „Wir wissen, dass ein Impfschutz frühestens zwölf oder vierzehn Tage nach der ersten Immunisierung vorhanden ist.“ Von zentraler Wichtigkeit sei auch die zweite Anwendung des Impfstoffes - erst dann erziele man die größtmögliche Wirksamkeit. Sicher beurteilen könne man aber erst in ein paar Jahren, ob die Pandemiewelle gebroche sei und die Erkrankung einzelner verhindert werden könne, erklärte Förster weiter. Zu einer Impfung rate er aber in jedem Fall.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.