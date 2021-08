Die Deutschen wählen in sieben Wochen einen neuen Bundestag. Der Wahlkampf kommt auf Touren. Und auch die Debatte über die Pandemie bleibt davon nicht unverschont. Ob beim Thema Impfpflicht, Gleichstellung von Geimpften und Ungeimpften oder beim Thema Impfschutz für Jugendliche: Die Politik hat wie immer in Wahlkampfzeiten die Hosen voll. Bloß niemandem zu nahe treten, scheint das Motto der Stunde zu sein. Das könnte ja Stimmen kosten. Es herrscht die Angst der Kandidaten vor dem Wähler.

Ein gutes Beispiel hierfür lieferte jüngst Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Der CDU-Mann schlägt ein Ende der kostenlosen Corona-Schnelltests für Mitte Oktober vor, also erst dann, wenn die Bundestagswahl vorbei ist. Die Begründung klingt im Prinzip plausibel: Da mittlerweile allen Bürgern ein unmittelbares Impfangebot gemacht werden könne, sei eine dauerhafte Kostenübernahme durch den Steuerzahler nicht angezeigt, heißt es in einem Ministeriumsbericht. Aber um die Begründung des späten Zeitpunkts drückt sich das Ministerium herum: Warum soll der Steuerzahler für die Impfzögerer und -verweigerer die Test bis zum Herbst weiterbezahlen? Die Antwort liegt auf der Hand: Weil Jens Spahn und seine CDU Angst vor dem Wähler haben.



Dabei hatte die Regierung einst versprochen, dass jeder, der sich impfen lässt, seine bürgerlichen Freiheiten zurückerhält. Dafür wurde die so genannte 3-G-Regel geschaffen. Diese Regel ist sinnvoll.

Impfzwang sollte nur als Ultimo ratio vorstellbar sein

Vor allem deshalb, weil ein Impfzwang, so sinnvoll er auch sein mag, in einem freiheitlichen Rechtsstaat nur als ultima ratio vorstellbar ist, wie Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann eingestand. Aber warum bekommen Menschen, die ein Impfangebot ablehnen, immer noch kostenlose Tests? Es reicht völlig aus, wenn der Steuerzahler diese für Kinder und Jugendliche finanziert oder für Menschen, die nicht geimpft werden können. Das käme einem Impfzwang durch die Hintertür gleich, behaupten Kritiker wie zum Beispiel der FDP-Parteivize Wolfgang Kubicki.



Das ist gelinde gesagt: Quatsch. Niemand wird gezwungen. Aber wer seine persönliche Freiheit in Anspruch nimmt, der sollte auch bereit sein, den Preis dafür zu bezahlen. Die Wissenschaft in aller Welt ist sich einig, dass eine hohe Impfquote der Schlüssel zur Überwindung dieser Pandemie ist. Die Impfung ist daher von höchstem gesellschaftlichen Interesse. Und gewissermaßen ein Akt der Solidarität. Es gilt,nicht nur die eigene Gesundheit zu schützen, sondern auch die des anderen, der Gemeinschaft nämlich. Deshalb ist die Impfung kostenlos.

Legitime Erhöhung des Impfdrucks

Wer also meint, seine persönlichen Zweifel oder gar seine Ablehnung über das gesellschaftliche Interesse stellen zu müssen, der soll bitteschön auch die Konsequenzen tragen. Das ist kein Impfzwang, wohl aber eine legitime Erhöhung des Impfdrucks. Alles andere ist inkonsequent.

Dass die Tests für alle, die nicht geimpft werden können wie Schwangere oder Kinder, weiter aus Steuermitteln finanziert werden müssen, steht außer Frage. Heftig debattiert wird indes, ob nicht auch Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren geimpft werden können. Die Sächsische Impfkommission empfiehlt dies. Die Ständige Impfkommission auf Bundesebene (Stiko) hält sich hingegen bedeckt. Das wiederum hat den omnipräsenten SPD-Gesundheitsexperten und Virologen Karl Lauterbach auf den Plan gerufen, der der Stiko eine Außenseiterposition attestiert. Sie habe sich in der Frage der Impfung von Kindern verrannt.

Angriffe auf Stiko verunsichert die Unentschlossenen

Der Vorsitzende der Stiko, Thomas Mertens, sieht das naturgemäß anders. Die Datenlage zu möglichen gesundheitlichen Folgeschäden sei noch zu dünn, um eine Empfehlung auszusprechen. Darüber kann man streiten. Es ist nur fraglich, ob die Politik sich in diesen Streit einmischen sollte. Die Freiheit der Wissenschaft ist ein hohes und bislang allgemein respektiertes Gut. Wenn die Politik nun aber den Eindruck vermittelt, die Stiko möge nach ihrer Pfeife tanzen, ist das Wasser auf die Mühlen der Impfgegner, die Politik und Wissenschaft vorwerfen, eh nur Interessen-gesteuert zu agieren.



Das wäre noch hinnehmbar, diese Menschen erreicht man sowieso nicht. Aber es nährt die Zweifel der Unentschlossenen, ob die Impfstoffe wirklich unschädlich sind. Gerade sie aber gilt es zu überzeugen, will man die Impfquote auf das erforderliche Maß steigern, das einen weiteren Lockdown überflüssig macht. Eine Mischung aus guten Argumenten und dem oben beschriebenen Druck sollte uns diesem Ziel einen guten Schritt näherbringen.

Dirk Birgel, Chefredakteur Dresdner Neueste Nachrichten (Anja Schneider )Dirk Birgel, Jahrgang 1966, studierte Journalistik und volontierte bei der "NRZ", "Neue Rhein-Zeitung". Er war bis Mitte 1993 freier Mitarbeiter der "Westfälischen Rundschau" in Dortmund, ab Juli 1993 Rathaus-Reporter der "Dresdner Morgenpost", wo er ab September stellvertretender Lokalchef war. Im Oktober 1994 wechselte er als Korrespondent zur "Leipziger Volkszeitung". Im Juli 1995 wurde er stellvertretender Chefredakteur der "Dresdner Neueste Nachrichten", im April 1998 ging er als Lokalchef zur "Kölnische Rundschau". Seit Februar 1999 ist Birgel Chefredakteur der "Dresdner Neueste Nachrichten".