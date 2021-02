Bundesgesundheitsminister Spahn rechnet damit, dass Erzieherinnen und Grundschullehrer in absehbarer Zeit gegen das Corona-Virus geimpft werden können.

Weil es gesellschaftlich wichtig sei, dass in Kitas und Grundschulen der Betrieb wieder aufgenommen werden könne, sollte diese Personengruppe bei der Priorisierung vorgezogen werden, sagte Spahn bei einer Livestream-Veranstaltung mit Bürgern. Sie sollten nun in Gruppe zwei höher gestuft werden.



Zuvor hatte die niedersächsische Gesundheitsministerin Reimann angekündigt, Lehrkräften sowie Erzieherinnen und Erziehern in seinem Bundesland früher als bisher geplant Corona-Schutzimpfungen zu ermöglichen. Dazu muss die Impfverordnung des Bundes angepasst werden.

