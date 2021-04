Im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie könnte nach Einschätzung von Pfizer-Chef Bourla eine dritte Spritze als Auffrischung und anschließend eine jährliche Impfung notwendig werden.

Es sei ein wahrscheinliches Szenario, dass zwischen sechs und zwölf Monaten die Vergabe einer dritten Dosis nötig werde, sagte Bourla in einem Fernsehinterview. Danach müsse vermutlich eine jährliche Neu-Impfung verabreicht werden. Varianten von Sars-CoV-2 spielten dabei eine große Rolle. Das Interview war bereits Anfang April geführt aber jetzt erst veröffentlicht worden.



Andere Wissenschaftler und Pharma-Vertreter hatten sich bereits ähnlich geäußert. Pfizer und sein deutscher Partner Biontech sowie andere Hersteller untersuchen derzeit bereits die Wirkung von möglichen Auffrischungen ihrer Corona-Impfstoffe.



Biontech und Pfizer sind zudem im Gespräch mit den Zulassungsbehörden Europas und der USA, um mögliche Stammänderungen ihres Impstoffs vorzubereiten. Das neue Vakzin soll an die Virusvariante B.1.351 angepasst werden, die erstmals in Südafrika auftauchte, berichtete bereits im Februar die Pharmazeutische Zeitung.



Ein Forschungsteam der Berliner Charité kam vor Kurzem in einer Studie im Fachmagazin "Virus Evolution" zu folgender Prognose: Während der Pandemie werden wohl regelmäßige Impfstoff-Updates nötig sein, nach einigen Jahren sei jedoch eine längere Haltbarkeit der Impfstoffe zu erwarten.

