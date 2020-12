Die Ständige Impfkommission will noch in dieser Woche ihre offizielle Empfehlung für die geplanten Corona-Impfungen in Deutschland vorlegen.

Ihr Vorsitzender Mertens sagte im Deutschlandfunk, die Empfehlung werde dann für alle Länder und Gesundheitsbehörden verfügbar sein, und die Vorbereitungen für die Impfungen könnten beginnen. Ziel sei zunächst, Menschen mit hohem Risiko für schwere und tödliche Verläufe einer Infektion zu schützen. Ein epidemiologischer Effekt werde sich aber erst nach Monaten einstellen.



Mertens wies Vorwürfe zurück, die Empfehlung komme zu spät. Man könne keinen Impfstoff empfehlen, der formal noch gar nicht zugelassen sei, sagte der Kommissionsvorsitzende. Zudem müssten Daten zur Wirksamkeit des Stoffes in bestimmten Altersgruppen und bei Vorerkrankungen noch abschließend geprüft werden. Mehr Schnelligkeit als derzeit an den Tag gelegt werde könne es gar nicht geben.



Kanzleramtsminister Braun erwartet den Start der Corona-Impfungen nicht mehr für dieses Jahr. Er rechne aber damit, dass in den ersten Tagen des neuen Jahres losgelegt werden könne, sagte der CDU-Politiker im Bild-Talk.



So soll die Impfung gegen das Coronavirus organisiert werden.

